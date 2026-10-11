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Alanya'da kız kardeşini balkondan attığı iddia edilen kişi intihar sonrası öldü

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Alanya'da kız kardeşini balkondan attığı iddia edilen kişi intihar sonrası öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ettiği kız kardeşini balkondan attığı iddia edilen kişi, tabancayla intihar girişiminin ardından hastanede kurtarılamadı. Balkondan düşerek yaralanan kız kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ettiği kız kardeşini balkondan atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, tabancayla intihar etti.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden Timuçin Ç. (51) ile kız kardeşi A.Ç. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç, iddiaya göre kız kardeşini 1. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Timuçin Ç, daha sonra tabancayla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.Ç, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin sepetli merdiveni yardımıyla balkona giren sağlık ekibi, yaralı Timuçin Ç'ye ilk müdahalede bulundu.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Timuçin Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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