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Alanya'da insan ticareti suçundan 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezalı firari yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde insan ticareti suçundan 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Jandarmanın Oba Mahallesi'ndeki teknik takibiyle yakalanan hükümlü, adliye işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "insan ticareti" suçundan kesinleşmiş 53 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan N.E'nin (62) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Oba Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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