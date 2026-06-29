Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mehmet Karadaş (40), aralarında husumet bulunan Z.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Z.A. ve beraberindeki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Z.A. ile Mehmet Karadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Z.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Karadaş'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadaş, hayatını kaybetti.

Olayın ardından otomobille kaçan Z.A. ve bu sırada araçta bulunan İ.Ö. ve Ş.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı