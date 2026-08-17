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Alanya'da Mango Üreticisi Eşini ve Kayınvalidesini Bıçakladı, Çatıda İntihar Girişiminde Bulundu

Alanya'da Mango Üreticisi Eşini ve Kayınvalidesini Bıçakladı, Çatıda İntihar Girişiminde Bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa E., tartıştığı eşini ve kayınvalidesini bıçakladıktan sonra 5 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak canlı yayında intihar edeceğini söyledi. 4 saatlik ikna çalışması sonucu gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Yaralı kadınların hayati tehlikesi sürüyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşini ve kayınvalidesini bıçakladıktan sonra binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan mango üreticisi Mustafa E., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede mango üretimi yapan Mustafa Ezici, yaşanan tartışmada adı açıklanmayan eşi ile kayınvalidesini bıçakladıktan sonra evinin yakınında bulunan 5 katlı inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Sanal medya hesabından canlı yayın açarak, eşini vurduğunu ve intihar edeceğini söyleyen Ezici, "Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" dedi. Ezici'nin intihar girişiminde bulunmadan önce sanal medya hesabından paylaştığı görüntünün, bir süre sonra kaldırıldığı görüldü.

4 SAATTE İKNA EDİLDİ

Ezici'nin çatıya çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ezici, jandarma ekibinin yaklaşık 4 saat süren çabasının ardından ikna edilerek binadan indirilerek gözaltına alındı. Ezici, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ezici'nin eşi ve kayınvalidesinin hayati tehlikesinin ise sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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