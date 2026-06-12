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Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 140 Bin TL Ceza

Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 140 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne jandarma tarafından 140 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen otomobil sürücüsüne jandarma tarafından 140 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Türkler Mahallesi Zelenegorks Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimliği tespit edilen sürücüye 140 bin lira cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSevgül Aslan:

ne yazık ki ülkemizde bu tür hukuksuzluklar görmezden geliniyor oysa gelişmiş ülkelerde trafik güvenliğine verilen önem çok daha fazladır ve cezalar daha ağır uygulanır bu konuda her ne kadar adım atılsa da yeterli değildir çünkü kültürel alışkanlıklar değişmesi zaman almaktadır umarım bu kararın caydırıcı etkisi olur

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Haber YorumlarıErcan Sanal:

aynen öyle kardeş biz çalışıp parasını kazanıyoz bu kardeşler böyle aptalca şeyler yapıyo bari 140 bin ceza kesilmiş en azından

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Haber YorumlarıEmine Sanal:

haklı karar valla ?? drift yapıp trafik güvenliğini tehlikeye sokan insanlar ya hayır yahu ya böyle davranışlar kültürsüzlüktür hani atatürk ülkesi olup böyle şeyler yapmak utanç verici ?? 140 bin az bile ama en azından bir ders olur umarım

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