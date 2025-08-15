Alanya'da Arkadaşını Vuran Muhammet Uzun Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Abdulcebbar Yıldız'ı başından silahla vurarak öldüren Muhammet Uzun, Gümüşhane'de yakalanarak tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı başından silahla vurup öldürdükten sonra kaçtığı Gümüşhane'de yakalanarak ilçeye getirilen Muhammet Uzun'un işlemleri tamamlandı. Adliyede savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Muhammet Uzun tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
