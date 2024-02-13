Alanya'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, İskenderun'da 2 kişiyi öldürmek suçundan kesinleşmiş ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle aranan ve 5 yıldır kimliğini gizleyerek kaçmaya çalışan Murat Batan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda 2019 yılından bu yana kimliğini gizleyip, kendini 'Murat Atabey' adıyla tanıtarak kaçan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla aranan Murat Batan'ı Mahmutlar Mahallesi'nde yakaladı. Batan'ın 2019 yılında İskenderun'da 2 kişinin 'tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürülmesi' suçunun yanı sıra 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişiyle yağma' suçlarından arandığı belirlendi. Murat Batan, Cumhuriyet savcısının talimatıyla sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.