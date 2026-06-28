Alanya'da ağaçta mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ağacın üzerinde mahsur kalan iki kedi, itfaiye ekiplerinin sepetli araçla yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçta mahsur kalan iki kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde bir ağacın üzerinde mahsur kalan iki kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla ağaca ulaşarak kedileri bulundukları yerden güvenli şekilde indirdi.
Kurtarılan kediler, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk