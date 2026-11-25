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Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 61 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara ve Antalya emniyet müdürlüklerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 2021'den bu yana "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 61 ayrı dosyadan aranan Veli Altınok'un Alanya'da olduğu tespit edildi.

Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis ve 211 bin lira adli para cezası bulunan Altınok, Avsallar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemleri yapılmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA