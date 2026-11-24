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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda hakkında "hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.U'nun (29) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Hasbahçe Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA