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Alanya'da firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma ve hükümlü kaçırmaya yardım suçlarından 11 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma ve tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek" suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan M.B'nin (30) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirtaş Mahallesi'nde yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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