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Alanya'da firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü C.B., polis ekiplerince teknik takip sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan C.B'nin (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Saray Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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