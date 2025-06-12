Alan Parsons İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

Alan Parsons İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu
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Progresif rock ve senfonik müziğin önemli ismi Alan Parsons, 'The Show Must Go On' turnesi kapsamında İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Kariyerinin 50. yılını kutlayan sanatçı, sevilen parçalarını sahneye taşıdı.

Progresif rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Epifoni organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sanatçı, Epifoni ve Stagepass işbirliğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Kariyerinin 50. yılını kutlayan İngiliz müzisyen ve ekibi The Alan Parsons Project, konserde "Don't Answer Me", "Old and Wise" ve "La Sagrada Familia"nın arasında olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Sanatçı, konser sonunda "Eye in The Sky" şarkısını da seyircilerle birlikte söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda ödüle ve 13 Grammy adaylığına layık görülen "ses sihirbazı" Alan Parsons, 1974'te Abbey Road Stüdyoları'nda Eric Woolfson ile tanışarak müzik tarihini şekillendiren The Alan Parsons Project'i kurdu. Sanatçı, 1976-1987'de yayımlanan 10 tematik albüme imza attı.

Topluluk, 1982'de yayımlanan soft pop/rock klasiği "Eye in the Sky" ve "Old and Wise" parçalarıyla müzik tarihine geçti. Synthesizer kullanımını ustalıkla şekillendiren Alan Parsons Project aranjmanları, ekibe çok sayıda altın ve platin plak kazandırdı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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