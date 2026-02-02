Alakır Barajı'nda doluluk yarıya ulaştı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde son dönemde etkili olan yağışlar sonrası Alakır Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 45'e yükseldi. Kumluca Ziraat Odası Hidayet Kökce, "Yağış kıyıdan sahil şeridinden geçtiği için maalesef Alakır Barajımızı çok etkilemedi. İnşallah sulama dönemine kadar yüzde 80'lere kadar yükselir" dedi.

Kumluca'da 22 Ocak'ta yaşanan selden sonra gözler yaz döneminde ilçeyi sulama suyu anlamında besleyen Alakır Barajı'na çevrildi. Yağışların barajı besleyen Alakır Çayı havzası yerine çoğunlukla sera üretimin yapıldığı Kumluca Ovası'na yağması nedeniyle Alakır Barajı'nda su seviyesi yüzde 45'te kaldı. Kumluca Ziraat Odası Hidayet Kökce, baraja giderek incelemelerde bulundu. Kökce, "Yağış kıyıdan sahil şeridinden geçtiği için maalesef Alakır Barajımızı çok etkilemedi. Sel afeti yaşandığı günlerde Alakır Barajımızın su seviyesi yüzde 20'lerdeydi. Bugünlerde yüzde 45'lere kadar yükseldi. İnşallah sulama dönemine kadar da yüzde 80'lere kadar yükselir. Bugünlerde sel baskınlarından bahsediyoruz. Ama yaz döneminde susuzlukla mücadele ediyoruz. Su çok kıymetli ve önemli üretimin devam edebilmesi için. Önümüzdeki dağlık alanların alacağı yağışlarla ve karların erimesiyle Alakır Barajımızda su seviyesi yüzde 80'leri bulursa yaz döneminde su sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Adrasan ve Toptaş göletlerinin dolu olduğunu vurgulayan Hidayet Kökce, "Devletimizden en büyük talebimiz kapalı devre sulama sisteminin yapılmasıdır. Kapalı devre sulama sistemi yapıldıktan sonra bu çiftçiler olarak bunun parasını 2- 3 yıl içinde geri öderiz. Alakır Barajımız dolduğu zaman 3 yıl bir damla yağmur yağmasa bile 3 yıl Kumluca'yı idare edecek kapasitesi var. Devlet büyüklerimizden hızlı şekilde kapalı devre sulama sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Kömür Ocağı Göleti ve Uleşik Deresi'nin ıslahı yapıldıktan sonra sel baskınları sorunları ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.