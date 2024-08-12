Aladağlar Milli Parkı'nda Artan Dağ Keçisi Popülasyonu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda dağ keçileri görüntülendi.

Kayseri, Niğde ve Adana sınırları arasında yer alan dağ sırasının Yahyalı ilçesindeki yaban hayatı geliştirme sahasında çok sayıda yaban keçisi görüldü.

2003 yılındaki sayımda 28 olan yaban keçisi sayısı, 2005'te Aladağlar Milli Parkı'nın yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmesiyle artmaya başladı.

Son yıllarda yapılan sayımda 1783'e kadar çıkan dağ keçileri, Yahyalı dışında Kayseri'nin Tomarza ve Sarız ilçelerinde de görülmeye başlandı.