Üye Girişi
Haberler

Aladağlar'da Açan Papatyalar Fotoğraf Meraklılarına Doğal Stüdyo Ortamı Sunuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar'da açan papatyalar, fotoğraf meraklılarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor. Yenice Mahallesi'nde bulunan Fadime Kadının Pınarı Yaylası, papatyaların açmasıyla birlikte doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşmüş durumda. Ziyaretçiler, yaylada temiz ve oksijen dolu havayı solarken çektikleri fotoğraflarla anı biriktiriyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar'da açan papatyalar, fotoğraf meraklılarına doğal stüdyo ortamı sunuyor.

Yenice Mahallesi'nde 2 bin 200 rakımlı Fadime Kadının Pınarı Yaylası, papatyaların açmasıyla doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Ziyaretçiler yaylada temiz ve oksijen dolu havayı solurken çektikleri fotoğraflarla da anı biriktiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Aladağlar Yahyalı Kayseri Yenice Doğa Yaşam Güncel Haberler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title