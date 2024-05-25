Aladağlar'da Açan Papatyalar Fotoğraf Meraklılarına Doğal Stüdyo Ortamı Sunuyor
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar'da açan papatyalar, fotoğraf meraklılarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor. Yenice Mahallesi'nde bulunan Fadime Kadının Pınarı Yaylası, papatyaların açmasıyla birlikte doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşmüş durumda. Ziyaretçiler, yaylada temiz ve oksijen dolu havayı solarken çektikleri fotoğraflarla anı biriktiriyor.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar'da açan papatyalar, fotoğraf meraklılarına doğal stüdyo ortamı sunuyor.
Yenice Mahallesi'nde 2 bin 200 rakımlı Fadime Kadının Pınarı Yaylası, papatyaların açmasıyla doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.
Ziyaretçiler yaylada temiz ve oksijen dolu havayı solurken çektikleri fotoğraflarla da anı biriktiriyor.