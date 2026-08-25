Aladağ'ın Yeni Kaymakamı Göreve Başladı
Aladağ Kaymakamlığına atanan Tayfun Yılmaz görevine başladı. İlçedeki kurum amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Yılmaz, asayiş toplantısına da başkanlık ederek kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aladağ Kaymakamlığına atanan Tayfun Yılmaz görevine başladı.
Kaymakam Yılmaz, ilçede görevli kurum amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı.
Programın ardından Yılmaz başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.
Yılmaz, kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA