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Aladağ'daki öğrenciler Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı gezdi

Aladağ'daki öğrenciler Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı gezdi
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Aladağ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Çukurova 17. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Öğretmenlerin eşlik ettiği 16 öğrenci, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen fuarı gezdi.

Stantları inceleyen öğrenciler, kitap okudu.

Öğrenciler, fuarın ardından Çanakkale ve Adana Şehitler Parkı'nı ziyaret etti.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı İsmail Sünen, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
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