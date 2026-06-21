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Köprüden göle düşen kadın kurtarıldı

Köprüden göle düşen kadın kurtarıldı
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Adana'nın Aladağ ilçesinde Eğner Köprüsü'nde yürürken bilinmeyen nedenle göle düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde köprüden göle düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Eğner Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde yürüyen, ismi öğrenilemeyen bir kadın bilinmeyen nedenle göle düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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