Aladağ Belediyesi fotoğraf maratonu düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aladağ Belediyesi fotoğraf maratonu düzenledi

AA - Mücahit Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Aladağ Belediyesi fotoğraf maratonu düzenledi

Aladağ Belediyesi tarafından "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" düzenlendi.

Aladağ Belediyesi tarafından "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, ilçenin farklı bakış açılarıyla yorumlanması, dokusu ve sosyal yaşamı gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kayıt altına alınarak geleceğe miras bırakılması ve fotoğrafa ilgi duyanları buluşturmak amacıyla 27-29 Mayıs'ta fotoğraf maratonu düzenlediklerini belirtti.

Akgedik, yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirileceğini bildirdi.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Mustafa Akgedik, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title