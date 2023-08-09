Çeşme Alaçatı'da bir eğlence mekanında sebebi bilinmeyen bir neden dolayı çıkan kavgada çalışanlar müşterileri darp etti. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve bir vatandaş tarafından görüntülendi. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Alaçatı'da eğlence mekanı çalışanları müşterileri darp etti... O anlar kamerada

İZMİR - Çeşme Alaçatı'da bir eğlence mekanında sebebi bilinmeyen bir neden dolayı kavga çıktı ve çalışanlar müşterileri darp etti.

Olay, 7 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Çalışanlar ile müşteriler arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü bir tartışma çıktı. Olay daha sonra mekanın dışına taştı ve çalışanlar ile müşteriler arasında fiziksel bir kavgaya dönüştü. Bu sırada müşterilerin darp edilmesini bir vatandaş görüntüye aldı.

Öte yandan iki tarafında birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.