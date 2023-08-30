Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği Projeleri İçin Toplandı

Alaçam ve Yakakent ilçelerinde faaliyet gösteren AYYEG-DER üyeleri, yapılacak olan projelerle ilgili bir araya geldi. Dernek başkanı Ramazan Acar, projelere destek verdiklerini ve Kadınlar Kooperatifine malzeme desteği sağladıklarını belirtti. Ayrıca, üreticilere arıcılık eğitimleri de verdiklerini ifade etti.