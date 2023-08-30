Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği Projeleri İçin Toplandı
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Alaçam ve Yakakent ilçelerinde faaliyet gösteren AYYEG-DER üyeleri, yapılacak olan projelerle ilgili bir araya geldi. Dernek başkanı Ramazan Acar, projelere destek verdiklerini ve Kadınlar Kooperatifine malzeme desteği sağladıklarını belirtti. Ayrıca, üreticilere arıcılık eğitimleri de verdiklerini ifade etti.
Alaçam ve Yakakent ilçelerinde faaliyet gösteren Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği (AYYEG-DER) üyeleri yapılacak olan projelerle ilgili bir araya geldi.
Dernek başkanı Ramazan Acar, iki ilçede projelere destek verdiklerini, Gökçeboğaz Köy Ürünleri Pazarında faaliyet gösteren Kadınlar Kooperatifine de malzeme desteği sağladıklarını söyledi.
Alaçam ve Yakakent ilçelerinde ayrıca üreticilere yönelik arıcılık eğitimleri de verdiklerini dile getiren Acar, toplantıya katılım sağlayan yönetim kuruluna teşekkür etti.