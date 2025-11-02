Alaçam'daki Mesire Alanında Sevimli Sincaplar Görüntülendi
Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan Mesire Alanı, yiyecek arayan sincapların sevimli halleriyle dikkat çekiyor. Piknik masaları ve oyun parkının bulunduğu alan, doğa severler için gözde bir yer haline geldi.
İçinde piknik masaları, oyun parkı ve Geyikkoşan Baba Türbesi bulunan mesire alanı ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Yüksek ağaçlara sahip mesire alanı sincap varlığı ile dikkat çekiyor.
Ağaçlar arasında hareket eden ve yiyecek arayan sincapların sevimli halleri ise sonbaharın renkleriyle bütünleşerek güzel manzaralar oluşturuyor.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel