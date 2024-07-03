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Samsun'un Alaçam ilçesinde şehit aileleri ziyaret edildi

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Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve diğer yetkililer, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ve istiklal gazisi olan kişilerin kabirlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve şehit ve gazi ailelerine minnet borçlarının olduğu vurgulandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde şehit aileleri ziyaret edildi.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Garnizon Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve İlçe Müftüsü Orhan Bal, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt ve Muhammet Ali Aksu ile istiklal gazisi merhum Arif Zengin'in kabirleri ve ailelelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Özdemir, şehit ve gazi ailelerinin baş tacı olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti değerli ailelerine minnet borçluyuz, her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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