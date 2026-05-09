Alaçam'da Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi

Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, 235 öğrenci Hz. Muhammed'in hayatını öğrenme amacıyla mücadele etti. AGD yetkilileri, yarışmanın gençlerin ahlaki değerler ve İslam tarihi konusunda önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Ortaokullar Düzeyi Siyer-i Nebi Yarışması, Alaçam'da düzenlendi.

Öğrencilere Hz. Muhammed'in hayatını öğretmeyi amaçlayan yarışma kapsamında Alaçam'da 5 farklı sınav merkezinde toplam 235 öğrenci yarışmaya katıldı.

AGD Alaçam İlçe Temsilcisi İsmail Şahin yaptığı açıklamada, bu tür yarışmaların gençlerin ahlaki değerlerle yetişmesi, İslam tarihini sahih kaynaklardan öğrenmesi, sevgi, kardeşlik, ahlak ve maneviyatın ön plana çıkarılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
