Alaçam'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Alaçam Belediyesi tarafından Anneler Parkı'nda düzenlenen programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı.

Kayabaşı, buradaki konuşmasında, muhtarların devletin vatandaşa uzanan ilk eli, mahallelerin sesi ve kamu hizmetlerinin en temel yürütücüleri olduğunu söyledi.

Özdemir ise vatandaşların taleplerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini en yakından bilen, kamu idaresiyle halk arasında köprü görevi üstlenen muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları arasında yer aldığını vurgulayarak, "Muhtarlar yerel yönetimler açısından büyük önem taşımaktadır. Belediye olarak muhtarlarımızı sadece idari bir paydaş değil, hizmet yolculuğumuzun en önemli yol arkadaşları olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir mahallede huzur, düzen ve gelişme varsa, orada muhtarın emeği büyüktür." dedi.