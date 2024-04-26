Alaçam Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Alaçam Belediyesi ekipleri, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, sivrisinek, uçkun, larva ve haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştiriyor. Ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde ilaçlamanın hızlı ve güvenli şekilde yapılması için dron kullanılıyor.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, sürekli yaptıkları ilaçlama çalışmalarına havanın ısınmasıyla hız verdiklerini belirtti.

Çay ve derelerin çok olduğu ilçede halkın daha sağlıklı ve rahat ortamda yaşaması için ekiplerinin göl, dere, yeşil alanlar, mahalle aralarında ilaçlama yaptığını dile getiren Özdemir, "Tam donamlı ve eğitimli ekiplerimiz, toplum sağlığını tehdit edebilecek haşerelerin yuvalanıp çoğalabileceği yerlerde düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bizim her şeyden önce görevimiz toplum sağlığı. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltip, sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.