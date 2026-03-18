Osmaniye'de Lokantada Cinayet: Alacak Meselesi Yüzünden Öldürüldü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde C.K., aralarında alacak meselesi olan Ömer Eser'i (24) lokantada otururken tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; C.K. aralarında alacak meselesi olan Ömer Eser'in oturduğu lokantaya geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından C.K., ruhsatsız tabancasını çekerek Eser'e ateş etti. Yaralanan Ömer Eser, götürüldüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. C.K gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

