Alaca'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Sert, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada diğer sürücüler ve yolcular da yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan Mustafa Sert, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet A. yönetimindeki 66 ADH 346 plakalı odun yüklü kamyonet, 6 Eylül'de Mustafa Sert'in kullandığı 34 BHL 74 plakalı minibüs ile Mezbahane Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Huri Ecrin Ş., Döndü A. ve Nurdan Ş. yaralandı.

Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Sert, kaldırıldığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
