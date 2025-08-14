Alabama Yargıcından DEI Uygulamalarıyla İlgili Önemli Karar

ABD'nin Alabama eyaletinde federal yargıç, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI)" uygulamalarının eyalet yönetimi tarafından yasaklanmasının hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

ABD Bölge Yargıcı David Proctor, eyaletin devlet okullarının herhangi bir DEI programını finanse etmesini veya desteklemesini yasaklayan yasasına ilişkin itiraz davasında karar verdi.

Yargıç, bu kanunu anayasaya aykırı bularak dava açan Alabama Üniversitesinden öğrenci ve profesörlerin, ihtiyati tedbir için gereken yasal yükümlülüğü yerine getirmedikleri ve yasanın anayasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Yargıç Proctor, karar metninde bir profesörün akademik özgürlüğünün, üniversitenin sınıf içi eğitimin içeriği hakkındaki kararlarını geçersiz kılmadığını belirtti.

Davada şikayetçi olan öğrenci ve akademisyenler, yasanın siyahi öğrencileri, onlara fayda sağlayan programları kısıtladığı için anayasaya aykırı şekilde hedef aldığını savunmuştu.