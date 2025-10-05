Alabama'da Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 12 Yaralı
ABD'nin Alabama eyaletinde gece kulüplerinin bulunduğu bölgede meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Yetkililer, Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığını bildirdi.
Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığını aktardı.
Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel