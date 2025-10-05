Haberler

Alabama'da Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 12 Yaralı

Güncelleme:
ABD'nin Alabama eyaletinde gece kulüplerinin bulunduğu bölgede meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığını bildirdi.

Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

