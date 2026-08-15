Akyurt'ta Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı, Necip Fazıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız ve diğer kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Sure ezberlerini tamamlayan öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi, program fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı düzenlendi.
Necip Fazıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Nadi Tiryaki, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eren Poyrazoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Sure ezberlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.
Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: AA