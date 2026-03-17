Akyurt'ta Sakal-ı Şerif, ziyarete açıldı
Akyurt ilçesinde Sakal-ı Şerif, düzenlenen programla vatandaşların ziyaretine açıldı. Müftü Adem Yıldız'ın dua ettiği etkinlikte, katılımcılar ilahiler ve salavat ile kutsal emaneti gördü.
Akyurt Müftülüğü tarafından Seyyid Burhaneddin Camisi ve Otonomi Camisi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar salavat eşliğinde ve ilahiler okuyarak Sakal-ı Şerifi ziyaret etme imkanı buldu.
Akyurt Müftüsü Adem Yıldız'ın dua ettiği programlarda duygusal anlar yaşandı.
Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: AA / Emre Akkaya