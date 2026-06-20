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Akyurt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci icazet aldı

Akyurt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci icazet aldı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen törenle hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci icazet belgelerini aldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, hafızlığın önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde hafızlık icazet töreni düzenledi.

Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci, icazet aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, hafızlığın İslam medeniyetindeki yerine dikkati çekerek, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük emek, sabır ve adanmışlık gerektirdiğini söyledi.

Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Çubuk İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk ile din görevlileri ve öğrencilerin katıldığı programda daha sonra öğrencilere belgeleri ve hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Emre Akkaya
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