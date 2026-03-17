Haberler

Akyazı'da Orman Ürünleri Entegre Tesisinde Yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir orman ürünleri tesisinde yağ kazanının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, orman ürünleri entegre tesisinde, yağ kazanının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiyecilerin çalışmasıyla söndürüldü.

Akyazı ilçesi Bedilkadırbey Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki orman ürünleri entegre tesisinde gece saatlerinde yağ kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale edip, alevleri söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

