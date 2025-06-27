Akyazı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Akyazı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde Ö.F.B. idaresindeki 81 ABR 533 plakalı otomobil ile Ö.Y.F'nin kullandığı 54 ALF 674 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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