Akyazı'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı A.Y, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Bahattin Demir, ilçedeki Yeniköy Mahallesi Aşağı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Merkezyeniköy Aşağı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Demir'in ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda A.Y. (61), komşusu Bahattin Demir (41) ile iddiaya göre gürültü yüzünden tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, evinden aldığı tüfekle komşusunun evine giderek Demir'i öldürmüştü.