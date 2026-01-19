Kızak festivalinde jandarma ile çocukların kar topu savaşı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen kızak festivalinde, jandarma ekipleri ve çocuklar arasında yapılan kar topu savaşı renkli görüntüler oluşturdu.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen kızak festivalinde jandarma ekipleri ile çocukların kar topu savaşı, güzel görüntüler oluşturdu.
Akyazı ilçesinde dün Aktepe Güzlek Kızak Festivali düzenlendi. Festival alanında bir araya gelen çocuklar, jandarma ekiplerine kar topu attı. Ekiplerin de oyuna katılmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı. Vatandaşların ilgiyle izlediği kar topu savaşı, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.
Haber: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),(DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel