Sakarya'da kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafikte çıkan tartışma sonrasında kavga ayırmaya çalışan bir kişi silahla yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan teslim oldu.

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Pazarköy Caddesi üzerinde M.K. ile F.K.E. arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesine üzerine M.K, silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar kavgayı ayırmaya çalışan S.T'ye isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan S.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan M.K, polis ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan
