Akyazı'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Koca İntihar Etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren koca, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza A, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı Taşyatak Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Burada yaşanan tartışmada koca, önce eşini ardından da aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.