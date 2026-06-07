Muğla Akyaka'da muhtarlık ara seçimini Hürriyet Özsoy kazandı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde muhtarlık görevinin düşmesi nedeniyle yapılan ara seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Hürriyet Özsoy kazandı.

Mahallede, muhtar Ferudun Özsoy'un hapis cezasının kesinleşmesi üzerine görevinin düşmesi nedeniyle ara seçime gidildi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından 7 sandıkta oy sayımı yapılarak tutanak altına alındı.

Kayıtlı 2 bin 641 seçmenin bulunduğu mahallede 1473 seçmen oy kullandı, oylardan 24'ü geçersiz sayıldı.

Altı adayın yarıştığı seçimde 513 oy alan Hürriyet Özsoy seçimi kazandı.

Seçimi kazanan Hürriyet Özsoy'un, görevi düşen eski muhtar Ferudun Özsoy'un eşi olduğu belirtildi.