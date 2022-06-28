AKTOB'un haziran ayı toplantısı yapıldı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Manavgat ilçesi Side Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kovid-19 sürecinde turizmcilerin iyi bir sınav verdiğini ve Antalyalıların tedbirlere uyarak zorlu süreci başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Bu zor dönemde tedbirlere uyarak turistleri en iyi şekilde ağırlayan turizmcilere teşekkür eden Yazıcı, "Geçtiğimiz günlerde bir rekor kırdık. Antalya Havalimanı 1003 uçağın inip kalktığı bir havalimanı oldu. Bu şu ana kadar ki en yüksek uçak sayımız. Geçtiğimiz cumartesi günü 81 bin 172 misafirimiz Antalya'ya girdi. Tabii daha önceki yıllarda, 2019 yılında bu rakamların üstünü görmüşüz. Gidişatımız çok iyi." dedi.

Yazıcı, turizmde insan kaynağı hazırlama noktasında eğitimle ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirterek birkaç yıl sonra sektörde eleman kalitesiyle ilgili ve eleman bulunmasıyla ilgili daha az sorunla karşılaşılacağını dile getirdi.

"2022 yılı turizm sezonunun iyi geçeceğini değerlendiriyorum"

Antalya'nın ülke turizminde önemli bir sorumluluğu olduğunu ve turizm gelirlerinin 3'te birini karşıladığını vurgulayan Yazıcı, "Bu sorumluluğun bilincinde olacağınıza ve hareket edeceğinize inanıyorum. 2022 yılı turizm sezonunun iyi geçeceğini değerlendiriyorum. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizin işlerinizi kolaylaştırmak adına Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine ve Türk turizmine hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise Kovid-19 sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm sektörü olduğunu dile getirdi.

Bu dönemde dünyada turizm sektörünün yüzde 75 düşüşle kapattığını belirten Yağcı şöyle devam etti:

"2020 ve 2021 yılını güvenli turizm sertifikası, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcilerin çok ciddi iş birliği ile bu krizi en az hasarla atlattığımızı ifade etmek istiyorum. Peki 2022 yılında dünya ne öngörüyor? Bu sene işte seyahat kısıtlamaları, karantina koşulları kaldırıldı. 2022 yılında, 2019 yılına göre en kötü ihtimalle yüzde 50'si en iyi ihtimalle yüzde 70'ni yakalamak olarak belirlenmiş. Bu bizim için neden önemli? Çünkü kendimizi dünya ile kıyaslamamız lazım ki doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz görmemiz lazım."

"42 milyon ziyaretçi hedefini yakalamak için çalışıyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ise dünya ve Türk turizminin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini, turizm gelirlerinin de ekonomik ve stratejik anlamda çok önemli olduğuna dikkati çekti.

2022 yılına 2019 rakamları ile girmeyi hedeflerken Rusya- Ukrayna arasında çıkan çatışmalardan dolayı bu rakamlarda ufak şaşmalar yaşandığını belirten Çorabatır, "Bu yılki hedeflerimiz sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı gibi 35 milyar dolar gelir. Belki daha fazla da olabilir. Gelişmeler ve rezervasyonlar daha iyi gidiyor. 42 milyon ziyaretçi hedefini yakalamak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada biter, bulunduğumuz coğrafyaya ve insanlar huzura kavuşur." ifadesini kullandı.

Bundan sonra pastadan pay almanın daha da zorlaşacağını dile getiren Çorabatır, dünyada turizmin büyük bir rekabete sahne olacağını ve bunları yakından takip ettiklerini vurguladı.