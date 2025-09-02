Aktivist Veysel Karahan'dan Kuşadası'nda İsrail'e Dikkat Çeken Eylem

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekmek isteyen aktivist Veysel Karahan, yabancı turistlerin ziyaret ettiği bölgelerde tek kişilik eylem yapıyor.

Kuşadası Limanı'nda eylem yapan Karahan, İngilizce "Bebek katili İsrail" yazılı pankart açtı.

Karahan, gazetecilere, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla daha önce İzmir'in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti önünde tek kişilik eylem yaptığını, aynı amaçla Kuşadası Limanı'na geldiğini ifade etti.

Gazze'de çocukların savaştan ve açlıktan öldüğünü vurgulayan Karahan, "İnsanlık bu katliamı maalesef normalleştirmeye başladı. Fakat bizler elimizden geldiği kadar dünyaya, İsrail'in soykırım yaptığını, çocukları öldürdüğünü haykıracağız." dedi.