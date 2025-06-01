Aksu Ülkü Ocakları'ndan Dünya Çevre Günü Etkinliği

Aksu Ülkü Ocakları, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sahillerde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Aksu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hasan Borucu'nun öncülüğünde Kumköy sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda ocak üyesi katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmasında katılımcılar, sahil boyunca atıkları topladı. Özellikle Caretta Carettaların yumurtlama alanlarında özenli temizlik yapıldı.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Borucu, çevre bilincinin Türk milletinin köklü değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Ülkücü gençlik olarak yalnızca millete değil, doğaya ve tüm canlılara karşı da sorumlulukları olduğunu belirten Borucu, "Bu temizlik çalışmasıyla hem çevremizi koruduk hem de gençlerimize örnek olmaya çalıştık." dedi.