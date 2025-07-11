Aksu'da Büyükbaş Hayvana Çarpan Otomobil Kazası

Aksu'da Büyükbaş Hayvana Çarpan Otomobil Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarpması sonucu bir inek telef oldu. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde kara yoluna çıkan büyükbaş hayvan, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Ö.A'nın kullandığı otomobil, Eğirdir-Aksu kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada inek telef oldu, araçta hasar oluştu.

Sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.