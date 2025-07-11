Aksu'da Büyükbaş Hayvana Çarpan Otomobil Kazası
Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarpması sonucu bir inek telef oldu. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi.
Isparta'nın Aksu ilçesinde kara yoluna çıkan büyükbaş hayvan, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Ö.A'nın kullandığı otomobil, Eğirdir-Aksu kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada inek telef oldu, araçta hasar oluştu.
Sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel