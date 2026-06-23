Antalya'da boş arazide çıkan yangın depolara sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle depolara sıçramadan söndürüldü.

Macun Mahallesi İsmail Ogan Caddesi üzerindeki ormanlık alan içerisindeki boş arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu İtfaiye Şefliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bölgede bulunan bir traktör sahibi de ilaçlama makinesiyle destek verdi.

Ambar deposunun yakınında çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.