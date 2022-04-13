Akşener: "Milletimiz ve memleketimiz için seçim artık bir tercih değil bir mecburiyettir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener: "Milletimiz ve memleketimiz için seçim artık bir tercih değil bir mecburiyettir"

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
 - Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Akşener: Milletimiz ve memleketimiz için seçim artık bir tercih değil bir mecburiyettir

Akşener: Milletimiz ve memleketimiz için seçim artık bir tercih değil bir mecburiyettir

Akşener: Milletimiz ve memleketimiz için seçim artık bir tercih değil bir mecburiyettir

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title