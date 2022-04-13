Akşener: "Milletimiz ve memleketimiz için seçim artık bir tercih değil bir mecburiyettir"
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)