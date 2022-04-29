Akşener, 'Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcıları Toplantısı'na Katıldı - Haberler

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Akşener, 'Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcıları Toplantısı'na Katıldı

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın politikalarının düzenlediği toplantıya katıldı. Kadınlarla selamlaşan Akşener, fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın politikalarının düzenlediği toplantıya katıldı. Kadınlarla selamlaşan Akşener, fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcıları Toplantısı'na katıldı.

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Haberler

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