Akseki'de Kiraz Ağaçları Erken Çiçek Açtı
Antalya'nın Akseki ilçesinde Ali Afacan'ın bahçesindeki kiraz ağacı, mevsim normallerinin çok öncesinde çiçek açarak dikkat çekti. Normalde mart, nisan aylarında çiçeklenmesi beklenen ağaç, bu yıl şaşırtıcı bir şekilde erken filizlenme gösterdi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde kiraz ağacı bu yıl erkenden çiçek açtı.
Yaklaşık 900 rakımlı ilçede Fakılar Mahallesi'nde Ali Afacan'ın bahçesinde bulunan kiraz ağacının dallarında filizler oluştu.
Ağacın çiçek açtığını gören Afacan, hasadı yaklaşık 3 ay önce yapılan kiraz ağacının yeniden çiçeklenmesinin kendilerini şaşırttığını söyledi.
Normalde kiraz ağaçlarının mart, nisan aylarında çiçek açtığını belirten Afacan, çiçeklenmenin erken dönemde gerçekleştiğini ifade etti.