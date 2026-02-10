Haberler

Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde A.K. isimli bir yolcunun çantasında 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolculardan A.K'nin çantasında 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
